水湳超巨蛋 4萬人接駁成焦點

台中市政府將於水湳經貿園區建設「超巨蛋」，由民間自提BOT，15日舉行公聽會，申請人呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心設計概念，與會者對「孵蛋」給予肯定，更聚焦交通問題，針對超過4萬人如何疏散，應妥善規畫設計。

中市府運動局長游志祥表示，公聽會就體育、交通及都市計畫等議題交流，除針對場館量體與功能配置提出優化方向，並規畫結合研發、教育與展示等多元場域；同時就用地與量體管制、開放空間等面向提出具體規畫方向，納入可行性評估並作為後續推動的重要依據。

廣告 廣告

包括民代、居民、民間團體及專家學者到場聆聽，國民黨市議員陳成添表示，肯定市府興建超巨蛋，由於現場將可容納4萬多人，交通接駁及步行區都要妥善規畫，同時要求市府加速周邊捷運橘線興建。

民進黨市議員陳淑華則說，水湳經貿園區都市計畫未計入超巨蛋的交通流量及需求，公共運輸（捷運、公車）的不足，缺乏對應停車空間，凱旋路、敦化路及周邊路幅是否足夠消化人車，在在衝擊水湳，甚至影響74線（環中路）及逢甲商圈交通狀況，需嚴謹思考。

運動局說明，為強化交通服務量能，申請人將以提高人潮疏散效能為重要策略，舉辦大型活動時，人流可透過人行步道、大型開放空間等導引至周邊轉運接駁據點或大型停車場所，避免大量車流集中進出基地。

市府亦同步規畫場館周邊接駁路線，並配合檢討及調整公車路線與班次，串聯既有捷運綠線、轉運中心及周邊主要幹道，建構更便捷的大眾運輸服務體系。