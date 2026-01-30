水源整宅公辦都更卡關多年 蔣萬安：合法 合程序就會代拆

台北市長蔣萬安30日表示，不同意戶只剩8戶，只要合法、合程序就會毫不猶豫代拆。（台北市政府提供）

北市中正區的水源整宅屋齡超過60年，屋況相當不佳，去年通過公辦都更案，預計民國120年完工，但里長反映，推動進度遠低於預期，該案核定後還要跟不同意戶協調，希望能縮短行政審核流程。台北市長蔣萬安30日表示，不同意戶只剩8戶，只要合法、合程序就會毫不猶豫代拆。

水源二、三期整宅位於水源快速道路旁，基地面積高達1公頃，共有10棟建物，現況住戶共460戶，為早期市府為安置因公共工程被拆遷的住戶及違建戶設立的國宅，當年因考量居民負擔，每戶室內只有8至13坪。

該建築屋齡將屆60年，屋況相當不佳，包括房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，化糞管也破裂無法修復，住戶遇颱風地震時相當膽戰心驚。

此案於去年8月通過公辦都更審議，預計於今年完成都市更新事業計畫及權利變換計畫核定，後續若順利全案預計於120年完工。

林興里里長吳寶燕今在115年度市長與中正區里長有約中提案反映，都更的進度真的太慢了，居民每天都對居住安全感到擔憂，且案件核定後，還需要跟不同意都更的住戶協調，希望更新處提前研商以縮短期程，雖然此案美其名是公辦都更，但是卻感覺比一般都更的時間更久，導致大家對公辦都更感到失望。

北市更新處指出，該案在去年11月底送進審查會議，因發現需要調整物價等，所以在今年1月23日規畫單位和實施者又再將此案送審，強調市府會全力幫忙，同時也針對要調整的部分跟實施者和規畫單位說明，期待今年可以審議完成，並在今年完成核定。

蔣萬安表示，市府已加速推動作業流程，現在僅剩8戶還沒同意都更，他已請更新處預計今年完成更新程序，若最後還剩下幾戶沒同意，市府就會依照程序加速推進，他強調上任後已堅定執行幾件代拆，只要合法合程序就會毫不猶豫代拆，市府一定會全力推動，此案將列管2個月，有任何進度都會跟里長回報。

