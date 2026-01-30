水源整宅都更 蔣萬安：列管代拆

台北市中正區水源整宅去年通過公辦都更案，原預計民國120年完工，但里長反映，市府還要跟不同意戶協調，恐將影響進度；永春街地區都更案因產權複雜，導致開發嚴重延宕。市長蔣萬安30日回應，水源整宅案僅剩8戶不同意戶，只要合法就會代拆；永春街地區案則將成立跨局處小組優先排除占用。

中正區水源2、3期整宅屋齡將屆60年，基地面積達1公頃，共有10棟建物，現況住戶共計460戶，該案於去年8月通過公辦都更案審議，預計今年完成都市更新事業計畫及權利變換計畫核定。

但林興里里長吳寶燕昨在市長與中正區里長有約中提案反映，案件核定後，市府仍需與不同意戶協調，恐怕將影響都更進度，盼更新處提前研商以縮短期程。

另外，永春街地區都更案範圍約4.18公頃，因涵蓋國有地、市有地及私地，且存在超過300戶違占戶，產權極為複雜，導致都更延宕逾20年。富水里里長陳麗真提案指出，多數居民不具土地所有權，且又是違章建築，因此不符都更條例，導致在搬遷與補償或安置上卡關，建議市府改採市地重劃方式開發，解決違占戶問題。

蔣萬安表示，水源整宅案目前僅剩8戶不同意，他已請更新處於今年完成更新程序，若最後仍有住戶不同意，只要合法、合程序，市府將毫不猶豫代拆，宣布將此案列管2個月。

此外，蔣萬安也宣布將永春街地區都更案列管2個月，允諾將成立跨局處小組處理，也會與中央協調，目前初步先排除占用，再研擬安置計畫，並請地政局評估市地重劃的可行性。