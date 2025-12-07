水準在哪？她揭台灣公廁濕又髒 網嘆：簡直開盲盒

有些民眾不愛使用公共廁所，其中1個原因就是環境髒亂，最近有位女網友驚呼，無論是在哪裡，公廁都「超級恐怖」，有的甚至像颱風剛掃過，讓大票網友感嘆去公廁如開盲盒。

台灣公廁亂象多，有網友稱自己常遇到「滿地瘡痍」的髒亂環境，引起眾人共鳴。（示意圖／取自pixabay）

這位女苦主在PTT發文，她說，不知是否自己「運氣不好」，近期不管到哪裡，都發現公廁超級恐怖，明明馬桶就在固定位置，卻還是有人尿到外面，即便是百貨公司的廁所，地板像剛被颱風掃過一樣濕，「那個味道 我才剛走進去就想走出去」。

貼文吸引許多有過類似經驗的網友留言訴苦，蹲廁也是「重災區」之一，「因為沒水準的人比想像中的多很多」、「每次打開都像開盲盒，驚喜換成驚嚇」、「覺得新加坡對於廁所未沖水的開罰也很需要用在台灣」、「我都準備酒精，認真清潔好才上」、「最怕的是那種只剩一間能上沒得選，我都要先清潔擦拭過才敢上」。甚至有人無奈表示，就算是公司廁所，也常看見前面使用者留下的「驚喜」，不敢奢求外面的公廁會有多乾淨

