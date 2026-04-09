水溝加蓋解決市場停車噩夢 李四川盼「年底重回新北」幫鄉親解決問題 229

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

新北市樹林區博愛街市場長期沒有規劃機車停放區域，造成當地民眾採買時困擾。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（9）日在臉書發布短影音「一條加蓋的水溝，解決長年的停車噩夢」。李四川表示，當時他想把市場旁的溝加蓋，做出停車區，未料產權複雜，經他親自和地主們溝通，最後把溝蓋起來，現在市場前才好停車。

「當初所有鄉親要去買菜，說實在不知道機車要停在哪。」李四川日前赴樹林區拜訪里長，他提到，其實很多人都不知道他在新北市、以前的台北縣做過副市長及副縣長；而博愛街市場因為前面有一條水溝，經他詢問水利局可否將水溝加蓋，以方便騎乘機車前往市場採買的民眾，能有停車位置。

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「因為不是政府的所有地，有很多是私人的土地，我就向地主商量，歹勢能不能給我們使用？」李四川表示，現在把水溝蓋起來，鄉親的機車才能在市場前面停車。他強調，凡走過必留下痕跡，因此盼年底大選時，能再回新北市，與大家共同打拚，把新北市民的問題，一一的解決。

新北市長侯友宜也強力幫李四川站台助選，日前他出席新北市義消總隊防宣大隊顧問團聯誼暨大中分隊表揚活動，並與李同台。侯友宜致詞時表示，李四川從基層一直拚到老，拿鐵鎚是象徵「做實事、會做事」，呼籲鄉親們要支持李四川。

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侯友宜也盛讚李四川是全方位的人才，並強調其認真打拚的精神。他表示，李四川曾擔任副市長，大家對其為人相當了解，無須多做介紹。侯友宜進一步說明，李四川拿鐵鎚象徵「做實事、會做事」，最重要的是腳踏實地，並與自己同樣都是從基層歷練上來，將會做實事、疼惜防宣大隊的兄弟姊妹，致力於保護新北市的安全，為這塊土地奉獻。

「市長必須與基層站在一起，尤其在守護新北安全、為土地貢獻的路上。」侯友宜說，特別需要像李四川這樣具有基層經驗且深耕新北多年的優秀人才共同打拚。他強調，李四川是大家的兄弟姊妹、好朋友，希望新北市的未來更好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫、翻攝自李四川臉書

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