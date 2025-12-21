水溝旁上萬元禮盒誤為回收物 2男女挨告竊盜判無罪

林婦等人涉嫌竊取上萬元禮盒，高雄高分院認定誤為回收物，判決無罪定讞。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄林姓婦人在水溝旁回收紙箱，內有價值上萬元禮盒，同伴朱姓男子路過見狀幫忙載運，2人被依竊盜罪起訴，高等法院高雄分院認為她們誤為回收物，判決無罪落幕。

高雄地檢署指出，2024年1月26日下午，被告林婦騎機車行經前鎮區一心二路附近時，發現裝有臘肉臘腸、茶葉、綜合乾果等價值1萬5千元禮盒的紙箱，放在停車處旁，與同案被告林男共同整理完畢離去。

案經被害人郭女發現遺失報案，警方調閱監視器循線查獲，依竊盜罪嫌函送檢方偵查、起訴﹔林婦等2人應訊時，均否認犯行。高雄地院開庭後，認定罪證不足，檢方不服上訴，要求撤銷改判。

高雄高分院勘驗監視器畫面，林婦取走紙箱裝入黑色袋子後，騎車碰到騎腳踏車的林男，他檢視袋子物品，隨即幫忙載運。又查，據郭女指出，置放地點不在門口，比較接近水溝，旁邊又有垃圾，被告有可能認為是人家不要的，因此仍然維持無罪判決並定讞。

