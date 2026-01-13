水溝突冒陣陣白煙！民眾嚇PO網：想起高雄氣爆

記者郭彥廷、陳俞安／高雄報導

高雄有民眾目擊水溝突然冒出陣陣白煙，民眾拍下PO上網後，不少網友看到這幕都忍不住說，在高雄看到這樣會嚇死，因為氣爆當年也是從水溝冒出白煙，不過這裡其實就在一間骨科醫院旁，院方也說明，白煙是熱水系統排放的水蒸氣，安全上沒有問題。

高雄有水溝冒出陣陣白煙，民眾嚇喊「氣爆當年也是從水溝冒出白煙」（圖／翻攝自Threads @eddie_rondo）

民眾目擊，水溝孔不斷冒出陣陣白煙，白煙一路往上飄散，目擊民眾見狀也嚇了一跳，直說是不是要趕快跑？

附近民眾：「有冒白煙，可是我不確定那個是什麼東西，好像看過第二次。」

附近民眾：「冒白煙而已啦，沒有刻意去看去聞啦，我在這邊就看的到了啦。」

這裡就位在高雄前金區中華三路上一間骨科醫院旁，時常有民眾看到水溝冒出白煙，影片PO上網後也引發不少討論，不少人說在高雄看到這個真的會嚇死，因為當年2014年高雄氣爆一開始就是水溝冒出白煙，讓人瞬間勾起恐怖回憶，不過這白煙到底是什麼？院方也出面解釋。

院方解釋，水溝冒出的白煙是醫院熱水系統排出的水蒸氣。

骨科醫院醫療副院長周毓霖：「白煙主要是我們醫院一個熱水系統，它正常排出的水氣的部分，那只是因為這幾天天氣溫差比較大，晚上就比較冷，所以那個水蒸氣就會相對比較明顯，這個都是安全無虞的蒸氣，造成民眾的恐慌，我們也感到非常不好意思。」

原來白煙是醫院熱水系統排出的水蒸氣，去年環保局也有到現場查看、確認沒有狀況，只是水溝冒出白煙，還是造成民眾恐慌，院方也說將持續改善，不讓民眾看到心驚驚。

