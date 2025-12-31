水溝蓋鏽蝕「女踩空縫30針」 基市府歉：助申請國賠

基隆市 / 鄭祐謙 曹維升 楊文尚 報導

走在路上沒想到遭受血光之災！基隆一名林姓女子，平安夜在基金一路上，踩過路邊的水溝蓋，沒想到鐵條瞬間斷裂，整隻腳掉下去，小腿被劃開、皮開肉綻，縫了超過30針。這位小姐說至今還很痛，行動也受到影響，家屬非常不捨，質疑相關單位疏於維護，將申請國賠，基隆市府除了向受傷民眾道歉，也承諾會改善、修復，同時也會協助申請國家賠償事宜。

腿上的傷從膝蓋延伸快到腳踝，常常的傷口上面還有密密麻麻的縫線，腿部側邊還有明顯擦傷，林小姐忍著疼痛和心中恐懼，拿著棉花棒自己消毒換藥，而平安夜受傷當天，鮮血直流，右腿膝蓋到小腿處，傷口很深皮開肉綻，受傷一週後，還是讓林小姐疼痛難耐。

廣告 廣告

當事傷者林小姐說：「皮開肉綻，慘不忍睹，我自己換藥手都在抖，會痛，就是不吃止痛藥，是完全無法站立的那種。」而讓她傷成這樣的原因，是水溝蓋，水溝蓋破了一個大洞，斷裂處還很尖銳，上面也有鏽蝕痕跡，林小姐回想平安夜當天不平安，餘悸猶存。

家附近的水溝蓋，跟一旁的一樣沒有異狀，但她經過時，鐵條瞬間斷裂小腿當場被劃開，導致她皮開肉綻，縫超過30針，但不幸中大幸，沒傷到骨頭和神經。

當事傷者林小姐說：「看能不能找市政府國賠，這個是真的太傷害人心，然後也真的是國家疏忽。」傷者媽媽說：「心疼，當然會，看那麼大，傷口那麼大，會傷心，她現在還是說還會痛。」擔心還會有人踩過受傷，民眾和民代先在附近，放交通錐蓋水桶示警，也積極蒐集證據想提國賠。傷者丈夫說：「很誇張，對呀，因為它這個照理講是說，他們應該也要定期要來做檢查才對，沒有來檢查。」

基隆市府工務處河川水利科長陳志宏說：「本府深感抱歉，全面巡查而且進行水溝的改善，然後也會加強周遭的一個，水溝巡檢的工作。」針對水溝蓋損壞致傷，市府向民眾道歉，除了強調改善修復，後續會協助申請國家賠償事宜。

原始連結







更多華視新聞報導

危險！基隆愛一路.仁二路 逾20面水溝蓋被掀開

花蓮光復水溝蓋疑被偷！ 季連成：若釀死傷最重可處無期徒刑

颱風夜女童遭鐵條擊傷頭 求援後勤車遭拒？ 消防：非拒救

