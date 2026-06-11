水溝設計出包逢雨必積水 高雄五福國中外淪「水上步道」

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高雄11日雨勢趨緩，但苓雅區五福國中外通學步道卻有約長達數百公尺大片積水未退。（洪浩軒攝）

近日受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣各地陸續降雨，高雄11日雨勢趨緩，但苓雅區五福國中外通學步道卻有約長達數百公尺大片積水未退，里長指出，水溝設置位置錯誤，才導致此處逢雨必積水，不僅影響通行安全，也擔心孳生病媒蚊。對此，高市府道工處回應，將於6月底前完成改善。

「水溝設計根本有問題！」尚義里里長曾蔡玉燕表示，五福國中通學步道的排水設施設計不良，水溝竟然設在高處，導致每逢下雨，水流就會積在低漥處無法排出，必須待放晴多日後才會讓水分逐漸消散，這個問題已經反映多次，但相關單位卻遲遲沒有改善作為。

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曾蔡玉燕指出，通學步道數百米大面積積水，不僅影響學生、居民的通行安全，現在夏季來臨，蚊蟲逐漸變多，且高雄近期面臨登革熱疫情，就怕積水處成為病媒蚊孳生的溫床，希望相關單位盡速前往解決積水問題，並強化當地排水設施。

高市議員許采蓁表示，公共人行空間的排水設計與維護本來就是市府責任，呼籲相關局處立即改善排水坡度、側溝連通問題，不要讓校園周邊成為防疫缺口。

對此，高市府道工處說明，五福國中外人行道積水問題是因該處內側水溝較高，且外側設有植栽帶阻礙排水，導致降雨依地形向外側流動後無法排出，他們已於3月辦理現場會勘，會勘決議待雨季時確認積水較深位置後，開設導引溝排出積水至道路側溝，目前已安排工班，預計於6月底前完成改善。

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