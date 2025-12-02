中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗縣鯉魚潭水庫，供應自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋突然破管，自來水有如小瀑布狂噴，自來水公司搶修，影響4戶停水，預計在2日傍晚恢復供水。

水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修

苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)水柱往前面噴灑，往旁邊噴灑，往上面噴灑，這噴泉很帶勁，換個角度看！這下知道不是賞景用的噴泉了，是從橋下噴出去的，看看週邊的野樹林，活得也挺水潤，沒有被野火燒需要灌救的問題，那這水到底是？

廣告 廣告

鄉民代表1日下午3點多，行經苗128線，銅鑼鄉中平大橋，發現西向車道旁橋，大量水噴湧而出，疑似是橋下方自來水管爆管，自來水公司獲報，派員到場處理！由鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村，及公館鄉，自來水直徑40公分管線，突然破管，影響四戶停水！

水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修

苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)自來水公司關掉水源，緊急搶修，預計在2日傍晚恢復供水。這還有案外案，被發現中平大橋下，因為位處偏僻，被人棄置許多垃圾，亂象也跟著爆！





原文出處：水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修

更多民視新聞報導

事發5天! 基隆自來水有汽油味 "礦泉水被搶光"民怨四起

淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕

工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌

