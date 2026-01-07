水火共生奇景登場！恆春出火地質公園2/1開幕 動力火車、戴曉君點燃星夜

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 擁有罕見「水火共生」自然奇景的恆春出火地質公園，將於2月1日盛大開幕，由屏東縣長周春米主持啟用典禮，邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主、排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車接力演出，打造地景、音樂與星空交織的震撼夜晚。

開幕活動將於當日晚間18時登場，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，隨後戴曉君演出並進行在地祈福儀式，向祖靈祈願平安祝福；壓軸由動力火車獻唱多首經典金曲，點燃冬夜最熱情的音樂能量。因園區空間有限，活動採免費索票入場，民眾可自1月9日18:00起至 KKTIX 平台搜尋「恆春出火」索票（每帳號限4張）。

▲罕見「水火共生」自然奇景的恆春出火地質公園將於 2月1日盛大開幕。（圖／屏縣府交旅處）

屏東縣府交通旅遊處表示，恆春出火地質公園面積約2.9公頃，結合生態密林、出火地質廣場與環形水池，形塑獨特的水火共生景觀，白天可近距離觀察地質奇觀，夜晚則成為觀星新據點，未來將成為恆春半島重要觀光亮點。

此外，出火不僅是自然奇景，更承載深厚歷史意義。1867年美國商船「羅妹號」事件後，琅𤩝十八社大股頭卓杞篤正是在此，與美國領事李仙得簽署臺灣首份國際和平盟約「南岬之盟」，使此地成為歷史與文化交會的重要場域。

縣府邀請民眾走進恆春出火，在火焰與星空下，感受自然、音樂與歷史交織的感動時刻。更多活動資訊請持續關注屏東旅遊網及「屏東GO 好玩」、「屏東GO 交通」社群平台。