水火共生奇景登場！恆春出火地質公園2/1開幕 門票秒殺、線上直播同歡

【互傳媒／記者 范家豪／恆春 報導】 屏東最新觀光亮點「恆春出火地質公園」將於2月1日盛大開幕，結合地底天然氣噴發形成的「出火」奇景與水景設計，打造全臺罕見的「水中有火、火中有水」地質劇場。開幕活動日前開放3,000張門票線上索取即秒殺一空，縣府將同步於「屏東go好玩－屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁進行線上直播，邀請民眾一同見證。

屏東縣政府表示，出火地質公園占地約2.9公頃，歷經整體規劃後，不僅完整保留自然出火景觀，並新設環形水池、生態密林區與觀星空間，結合夜間燈光設計，呈現日夜皆美的嶄新風貌。

廣告 廣告

▲出火地質公園打造全臺罕見的「水中有火、火中有水」地質劇場。（圖／屏縣府交旅處）

開幕式將於當晚6時登場，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續由戴曉君 Sauljaljui 演出並進行祈福儀式，向祖靈祈求平安祝福，壓軸則邀請動力火車帶來40分鐘經典金曲演出，點燃冬季最熱情夜晚。惟動力火車演出因版權因素，將不進行線上直播。

▲出火地質公園打造全臺罕見的「水中有火、火中有水」地質劇場。（圖／屏縣府交旅處）

活動當日現場還推出「出火發光杯」、「出火之巾」及限定螢光棒等打卡好禮，數量有限，送完為止。縣府提醒，活動期間園區禁止停車，並實施交通管制，民眾可憑票搭乘專屬接駁車或預約復康巴士，輕鬆前往。更多活動與旅遊資訊，可至屏東旅遊網及「屏東GO好玩」社群平台查詢。