水火共生「恆春出火地質公園」2/1啟用 動力火車開唱免費索票

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經2年多規劃與建設，擁有「水火共生」奇景的恆春出火地質公園，將於2月1日啟用，活動當天由屏東縣長周春米主持開幕儀式，並邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主－排灣族歌手戴曉君，以及華語樂壇重量級組合動力火車熱力開唱，共約3000個名額，免費索票入場，民眾可至KKTIX平台搜尋「恆春出火」關鍵字。

開幕儀式將於2月1日晚間6時展開，由蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君演出並舉行莊嚴的在地祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福，象徵恆春出火地質公園邁向全新篇章。壓軸將由動力火車帶來經典金曲與搖滾魅力，點燃冬季最熱情的夜晚。

廣告 廣告

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，恆春出火地質公園總面積為2.9公頃，總工程經費2.68億元，除生態密林區之外，出火地質廣場、環形水池，更形成水火共生的特殊景觀，除能近距離觀察奇特地景，也可於夜間的公園觀星，將成為恆春半島觀光重要據點。

恆春出火地質公園不僅以獨特的「水火共生」地景聞名，在歷史上更有深遠意義。受公視影集《斯卡羅》影響，這片土地背後的一段被世人遺忘的歷史再次被喚起。1867年美國商船「羅妹號」於恆春半島外海觸礁沉沒，隨後引發國際關注。在事件後續的協商中，瑯嶠十八社大股頭卓杞篤，正是在出火這片土地上，與美國駐廈門領事李仙得簽下台灣第一份國際和平盟約「南岬之盟」。

為維護觀賞品質，開幕演出座位限量共3000席，採免費索票入場，恆春居民可優先於明天(1月8日)中午12點至下午2點至恆春民謠館索票，限量400席，其餘民眾可自1月9日晚間6時起，透過KKTIX平台線上索票(每帳號限索4張)。另外，活動現場拍照打卡，可兌換出火之巾、出火發光杯等紀念品。

屏東縣府交通旅遊處公布恆春出火地質公園2月1日啟用活動。(記者羅欣貞攝)

「出火發光杯」倒入飲料或水就會發光。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

全教總籲全面調降班級人數 教育部回應了

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

