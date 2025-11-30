水火無情！ 家長帶孩子悼宏福苑惡火 盼學會「敬畏生命」

香港宏福苑大火造成多人死傷，引發社會各界關注與哀悼。許多家長帶著孩子到現場致哀，希望培養孩子的愛心與同理心。小朋友們自發參與志工活動，幫忙搬運物資，展現純真善心。學生自製黑絲帶表達哀思，民眾排隊獻花、寫卡片，便條牆上滿是不捨與祝福，顯示各界齊心為受災戶集氣打氣，共度難關！這場悲劇不只帶來傷痛，也喚起人們對生命教育的重視。

宏福苑惡火，家長帶孩到場，希望敬畏生命。（圖片來源／TVB 東張西望）

香港宏福苑大火造成多人死傷的悲劇，不僅引起社會各界的關注與哀悼，也成為生命教育的重要一課。許多家長帶著孩子到現場致哀，希望從小培養孩子的愛心與同理心，讓他們了解生命的可貴。現場不只有大人前來悼念，還有許多小朋友自發參與志工活動，幫忙搬運物資，展現「幫到人就不重」的純真善心。學生們自製黑絲帶表達哀思，民眾排隊獻花、手寫卡片，便條牆上滿是不捨與祝福，顯示社會各界齊心為受災戶集氣打氣。

這場突如其來的火災不僅帶來傷痛，也喚起人們對生命教育的重視。一位香港家長表示，雖然小朋友對生離死別可能還沒有概念，但她希望從小培養孩子要有愛心，讓孩子知道意外和明天根本不知道什麼時候會到來。另一位家長也認為，即使小朋友年紀尚小，但當他們的同學、家人遇到困難時，希望孩子們能夠明白並感受何謂生命的意義。

明天和意外不知誰先到，家長希望孩子珍惜生活（圖片來源／TVB 東張西望 )

現場有小朋友表示，看到那些受災的人很可憐，而且他有一些同學也住在宏福苑，因此特地來到現場表達關懷。除了小朋友外，許多年輕人和學生也前來致哀。有學生和同學一起買水送給有需要的人，也有學生戴著黑絲帶悼念這個悲傷的事件。一名學生情緒激動地說，每次看到社交媒體上關於失去親人的貼文，像是不見了婆婆、媽媽，或是不見孫子、孫女，看到照片就會忍不住哭出來，感到非常傷心。

小學生們也積極參與志工活動，幫忙搬運物資。劉女士讚揚這些小朋友很乖，昨天有多個同學到現場和災民分享食物和飲水。她帶著自己的孩子到場，希望能幫助到有需要的人，不畏辛苦地付出。現場除了排隊獻花的人潮，還有許多人寫下卡片，便條牆上滿滿都是留言，表達著對罹難者的不捨與祝福。

現場排隊獻花，也有滿滿手寫卡片替災民加油。（圖片來源／RT）

宏福苑大火造成多人罹難的悲劇，牽動著每個人的心。一位民眾衷心希望受災戶能更快找到失散的家人。無論是否為香港人，大家都齊心協力提供幫助，發揮最大的善心，為受災戶集氣打氣，共同度過這個艱難的時刻。

