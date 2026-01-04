水火相容? 埔里大集結：志工力挺純淨水源消防員傳授「鋰電池使用安全守則」！

捍衛水源地的志工團集結埔里消防分隊，先學習實用的防火防災常識。(南投縣消防局提供)

▲捍衛水源地的志工團集結埔里消防分隊，先學習實用的防火防災常識。(南投縣消防局提供)

當守護家鄉水源地的熱血志工遇上火神守護消防隊，擦出了最亮的安全火花！四日埔里鎮南環路好熱鬧，捍衛水源地的志工團展現驚人凝聚力，號召八部遊覽車、數百位居民熱情集結。這群水源地守護者在準備前往南投市為「純淨水源頭」發聲請願前，特別先到埔里消防分隊集結，先學習實用的防火防災常識。志工們表示，守護家鄉的「水」是為了下一代，學習防範家中的「火」則是為了這一刻，水火共融的防護網，讓這場環保行動更有力量！

廣告 廣告

為配合防火周主題日-鋰電池使用安全，消防同仁隨即前往全台首座「埔里鎮福興溫泉主題親子共融公園」，由中心碑分隊及埔里分隊接力登場。為了讓防火知識更有趣，消防員準備了吸睛的可愛鋁箔氣球，只要認真聽講就能帶回家！現場吸引大批家長帶著孩子參與「全民 CPR 實作」，爸爸媽媽們在教官指導下認真練習按壓，小朋友則在旁加油打氣。透過互動同樂，讓原本生硬的急救流程，在歡笑聲中深植每位家長心中，成為守護家庭最堅實的後盾。

鋰電池安全「三不」原則，認明 BSMI 標章才安心。針對現代生活不可或缺的 3C 產品，消防局在現場強力宣導鋰電池使用安全。呼籲民眾選購行動電源時，一定要認準 經濟部標準檢驗局 (BSMI) 認證並貼有商品安全標章的產品。鋰電池保養核心就是「避免過熱、過充、撞擊」：充電時要遠離易燃物且保持通風，千萬別邊充邊用或在睡覺無人看管時充電。若電池出現膨脹、漏液或發燙等異常，應立即停止使用；平時也要使用原廠充電器，避開高溫曝曬。最重要的是，廢棄鋰電池絕不能丟垃圾車，務必交給超商或回收站等 指定回收管道，才能防止爆炸與火災風險。

南投縣政府消防局強調，南投身為觀光大縣，不僅有美景、好水，更有完善的安全防護！透過這次活動，讓民眾在請願護水的同時，也能吸收消防新知。我們歡迎全台遊客來到南投共融公園享受休閒時光，也希望大家在歡樂中帶走滿滿的防火常識。消防局將持續守護這片土地，讓南投不只是觀光首選，更是安全家園的典範！