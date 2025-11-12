水災救援釀人禍！兩棲突擊車疑輾民眾泡水車 車頂呈「凹」字型慘變廢鐵
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳地區11日豪雨成災，中山路等地嚴重淹水，水位一度高達成人腰部，部分地區更淹至一樓高度，居民緊急撤離避難。根據統計，當地累積雨量突破600毫米，市區街道成汪洋，民宅與商家損失慘重。
國軍隨即出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇投入災區救援，協助轉運受困民眾。不料救災過程中卻傳出「人禍」插曲，有民眾愛車因泡水拋錨停在路中央，水退後竟發現車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，整輛車幾乎報廢。車主無奈指出，現場留有明顯履帶痕跡，懷疑是國軍突擊車在救援時不慎輾壓所致。
地方政府表示，已聯繫軍方釐清事發經過，並將協助後續賠償及善後處理。災後居民雖陸續回家清理，但滿街泥水與報廢車輛的景象仍令人不捨，也突顯極端氣候與災害應變之間的挑戰。
防災單位呼籲，面對颱風及強降雨應提前將車輛移至高處停放，並避免於災害期間逗留在低窪路段，以防發生意外或二次損害。
