水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！

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生活中心／尤乃妍報導



地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。





地瓜葉「水煮、油炸」營養恐流失？醫授「1煮法」好吸收還更健康！

地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至可降低罹癌風險。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

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胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書發文指出，地瓜葉被譽為「超級營養蔬菜」，但不同烹調方式會直接影響其營養價值。許多人認為水煮最健康，不過研究發現，油炒地瓜葉的多酚保留率與吸收率皆優於水煮。

地瓜葉「水煮、油炸」營養恐流失？醫授「1煮法」好吸收還更健康！

錢政弘表示，清炒地瓜葉可相較水煮保留較多、較完整營養。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

此外，一項中國研究顯示，地瓜葉經清蒸後，總多酚含量增加9.4%。另有研究發現，在未烹調狀態下，地瓜葉葉片的總酚含量約為莖部的2.1倍，經蒸煮後，莖與葉的總酚含量及抗氧化活性皆顯著提升，其中葉片的總酚含量較生鮮狀態增加4.5倍，抗氧化活性更提高2.5倍。錢政弘說明，蒸煮過程能破壞植物細胞結構，釋放更多有益成分，讓人體更容易吸收，因此清蒸不僅能減少營養流失，還有助提升總多酚含量及抗氧化活性。綜合研究結果，地瓜葉最佳烹調方式依序為清蒸、油炒、水煮。

原文出處：地瓜葉「水煮、油炸」營養恐流失？醫授「1煮法」好吸收還更健康！

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