水煮蛋不用辛苦剝 他用「塑膠盒＋水」蛋殼完美脫落

水煮蛋是許多人早餐的首選，殼剝不好蛋白恐會變成「月球表面」，健身教練湯瑪斯·愛德華茲（Thomas Edwards）分享簡單又有效的剝蛋技巧，煮好的水煮蛋放入塑膠盒，加入少量水再蓋上蓋子，輕鬆搖晃數秒就剝殼完成，且蛋白依然光滑完整。

湯瑪斯·愛德華茲於TikTok上傳短片，他將煮好的水煮蛋放入塑膠容器，加入少量水後蓋上盒子，用力搖晃幾秒鐘，再打開蓋子，蛋殼已經碎裂，只需用手指輕輕掐就能脫落，水煮蛋的蛋白表面依然光滑完整。

湯瑪斯表示，這個方法簡單，且效果卻相當驚人；他解釋，關鍵在於水的潤滑作用，能讓蛋殼均勻破裂並順利與蛋白分離，大幅減少剝殼困難，為了達到最佳效果，建議使用冰水並確實搖晃，能使蛋殼徹底裂開。

此外，湯瑪斯提醒，新鮮雞蛋最適合這個技巧，剝殼會更順手，如果想加快速度，也可以先在蛋殼表面輕輕敲一圈，使蛋殼微裂，搖晃時更容易脫落，強調搖晃時間不需太長，只要蛋殼碎裂，就能順利剝除。

除了搖晃法，湯瑪斯也分享了水煮蛋的正確烹煮方法，他建議從冷水開始加熱，水煮沸後立即關火，讓雞蛋在鍋中浸泡約12分鐘，再撈出放進冰水中冷卻，接著將雞蛋在桌面輕輕滾動，使蛋殼裂開後再剝除，蛋白也能保持完整又省時。

