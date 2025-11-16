水煮蛋煮到失火！她竟把消防員「一腳踹下樓」 網嘆：救人比救火難

水煮蛋煮到失火！驚慌女竟把救命消防員「一腳踹下樓」，網嘆：救人比救火難。圖／翻攝自X

大阪市東淀川區日前發生火警意外，一名26歲女子因煮「水煮蛋」不慎引發火災，消防人員到場利用梯子爬至女子所住的2樓救援，沒想到該女竟驚慌失措，突然伸腳將消防員「踹」至1樓，消息引發網友震怒。

根據日媒報導，這起事故發生在前（14）天上午7點多，地點位於東淀川區某棟公寓的2樓，初步調查顯示，釀災原因疑似是一名26歲女子在煮水煮蛋時未注意而引發火災，現場可見熊熊烈火和大量濃煙。

消防隊獲報後迅速抵達現場，但該女子已自行逃至2樓陽台，並危險地坐在陽台欄杆上等待救援，消防員見狀立刻架設長梯，攀爬至陽台準備將女子帶離，但女子疑因受到驚嚇，情緒完全失控，不斷躲避消防員的接觸，拒絕配合，驚多番勸說無效後，消防員決定從女子腳邊位置攀上，試圖直接將她抱下脫困。

而就在消防員接近時，女子突然激烈掙扎，甚至伸腳狂踹長梯，在一片混亂中，她突然猛力一腳，踢中一名正在爬梯救援的消防員，使其重心不穩，當場從長梯上墜落到1樓地面，消防員摔落後隨即爬起，不顧自身狀況再次準備上前救人，女子則持續失控猛踢長梯，最終自己也從2樓摔下。

所幸女子墜落高度不高，僅腿部及下巴受輕傷，並無生命危險；被踹落的消防員也未受到嚴重傷害。詳細釀災原因及女子當時的精神狀況，仍待警方及消防單位進一步調查釐清。

對此，許多網友都憤憤不平，紛紛直呼「我真的替消防隊員感到同情，都要哭出來了，被推倒的消防隊員立刻又爬起來，再次站起來想去救人，真是值得感激的事，那瘋女人到底想幹什麼啊？」、「差點把消防員害死，這種恩將仇報的行為讓人生氣」、「看了這段影片，真的替消防員感到心痛…雖然女子平安無事真的很好，但更讓人揪心的是，消防員們明明是冒著生命危險來救人，即使被踢下去了，也沒有放棄救援的身影，讓人看得捏一把冷汗。想由衷地對那些以拯救生命為職責的人說一聲：謝謝你們。」、「救人比救火難啊！」

女子驚慌失措一腳將消防員「踹」至1樓地面，自己也在重心不穩墜落。圖／翻攝自X



