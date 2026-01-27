水煮蛋當早餐！藍心湄每天吃8顆 瘦身兼見髮量回升

（娛樂中心／綜合報導）知名主持人藍心湄近日在節目中分享其近一年來的飲食調整經驗，指出因抽血檢查發現蛋白質攝取不足，被醫師診斷為營養不良，從而開始改變飲食習慣。

圖／藍心湄近日在節目中分享其近一年來的飲食調整經驗。（翻攝 藍心湄IG、女人我最大FB）

她透露，醫師建議她補足蛋白質來源，因此每天會以水煮蛋為主要蛋白質來源之一，平均一天約攝取數顆。由於有高血壓等慢性病風險，藍心湄堅持選擇水煮蛋，避免其他烹調方式增加額外油脂。

藍心湄表示，調整飲食後明顯感受到自身狀況改善，除了原先困擾的掉髮問題有所緩解，她也發現體態更為結實且逐步減重。她提及枕頭上掉髮減少，眉毛與髮際線有再生跡象，日常口氣與頭皮出油情形也改善。

在日常生活安排上，她早餐多以水煮蛋與黑咖啡為主，並會在午後進食一餐正餐如雞肉飯，晚間則偶爾與朋友聚餐，但避免加工食品與過量熱量攝取。

專業醫師指出，高蛋白飲食對於營養補足與維持肌肉量具有幫助，但強調一般成年人不宜過量攝取單一食物，蛋類攝取量應視個人健康狀況與營養需求調整。

