「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷，感冒吃恐咳更慘、燒更久。示意圖／取自pixabay

雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。

水煮蛋3大地雷陷阱 中醫警告：吃錯恐傷脾胃

水煮蛋向來被視為高蛋白、高營養的健康食物，不少人幾乎天天必吃。不過，有中醫提醒，雞蛋並非吃得越多越好，若食用方式不當，恐怕補品反而變成傷身的「脾胃殺手」，尤其現代人普遍有脾胃虛弱的問題，更要特別留意。

倪海廈在Youtube頻道「倪海廈臻選中醫」分享的中醫觀點，萬物皆有陰陽，雞蛋性質偏寒，若吃法不對，容易加重體內寒濕，影響消化與氣血運行。

NG吃法1：溏心蛋 恐引發胃脹、消化不良

不少人偏愛溏心蛋，認為雞蛋煮太熟會影響口感與營養，但倪海廈認為，雞蛋「陰氣」較重，必須完全煮熟才能化解寒性。對於長時間吹冷氣、常喝冰飲，或是老人、小孩等脾胃較弱族群，未熟的蛋黃更難消化，容易導致胃脹、消化不良、晨起乾嘔、大便黏膩等不適。

NG吃法2：隔夜蛋、冷藏蛋 恐影響氣血與精神

不少上班族或家長習慣一次煮好幾顆蛋冷藏，隔天再吃，或長時間浸泡滷蛋、茶葉蛋。倪海廈指出，食物存放過久、經過冷藏，所謂的「生氣」會流失，而早晨正是人體陽氣升發的時候，若吃冰冷的雞蛋，容易抑制胃氣，長期下來可能出現氣血不足、手腳冰冷、飯後疲倦，甚至記憶力下降。此外，滷蛋、茶葉蛋的蛋白較硬，也較不易消化，恐刺激胃黏膜。

NG吃法3：感冒發燒時吃蛋 恐加重病情

不少人一生病就想吃雞蛋補身，但中醫提醒，感冒或發燒時，身體能量正集中對抗外邪，消化功能相對下降，這時攝取高蛋白食物，反而可能讓體內熱邪難以散去，加重發燒、咳嗽等症狀。若同時出現舌苔厚膩、口氣重或便秘，代表體內廢物堆積，吃蛋更會增加身體負擔。

不少人喜歡吃溏心蛋，不過，倪海廈認為，雞蛋「陰氣」較重，須完全煮熟才能化解寒性。示意圖／取自pixabay

煮蛋別只加水！「黃金3吃法」推薦

那麼雞蛋該怎麼吃才健康？倪海廈也傳授3種較溫和、不傷脾胃的吃法，特別適合胃寒、手腳冰冷或女性族群。

1.薑煮蛋

雞蛋性寒，煮蛋時加入幾片薑，可中和寒性、溫暖脾胃，特別適合脾胃虛寒者。

2.米湯蒸蛋

將雞蛋打散後加入溫熱的米湯（煮粥表層的濃稠米湯）一起蒸，雞蛋滋陰、米湯養胃，較容易消化，適合病後調養的老人與孩童，食用時可加少量香油與蔥花提味。

3.艾葉煮蛋

女性若有經痛或小腹冰冷問題，可在月經前以艾葉煮蛋。先將艾葉煮出藥性，再放入雞蛋煮熟，敲裂蛋殼後浸泡片刻再食用，有助暖宮、緩解經痛，長期調理也可能改善氣色。

倪海廈提醒，雞蛋攝取量同樣重要，體力消耗大的年輕人每天吃1至2顆即可；老人或脾胃虛弱者則建議一天1顆或隔天1顆。至於有過敏性鼻炎、氣喘或濕疹的孩童，雞蛋屬於「發物（會讓症狀發作或變嚴重）」，應避免食用，以免加重體內濕熱。



