水牛共學 貢寮國小社造亮點

新北市副市長陳純敬（前右）觀摩貢寮國小以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等，打造水牛共學環境。（高鈞麟攝）

新北市城鄉局17日舉行「新北市社區規畫師成果發表會」。（高鈞麟攝）

新北市城鄉局17日分享社區環境改造成果。（高鈞麟攝）

社區規畫師以空間改造及軟性活動，帶領在地居民美化及活化社區環境。新北市城鄉局17日舉行「新北市社區規畫師成果發表會」，自民國108年已改善122案社區閒置空間，從規畫設計、提案競賽、雇工購料、民眾參與到實作完成，辦理超過上百場社區活動與工作坊。

「新北市社區規畫師計畫」以「好人、好物、好空間」的核心理念，透過專業知識的培力課程以及實務實習的操作技巧，提升團隊社造能力，今年度計畫培育42位社造人才，新北市副市長陳純敬昨帶領學員觀摩成果展，並頒發實作證明與結業證書。

城鄉局指出，石碇永安里延續多年行動，將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，結合食蛇龜保育宣導，讓環境復原與生態教育同步落地；八里埤頭里號召里民與志工，將雜草叢生的公有地整理為休憩廊道，並回收周邊工廠水泥廢棄物打造生態池，為地方再添1處淨零示範小基地。

在「友善生活」部分，土城祖田里以改造閒置老屋出發，營造可食地景與蝴蝶棲地，打造可供單車族駐足及在地長者療癒身心的「森活花園」；另在「文化記憶與場域再生」面向，瑞芳龍安公園擴大修整欄杆與木棧平台提升公共場域安全性，將既有神社石碑與回收再利用的漁燈，打造為裝置藝術融入公園地景，串起老街動線與文化氛圍。

活動舉行地點貢寮國小亦為亮點之一，該校首度參與社區規畫師計畫，校長楊小梅率領師生導覽，以水牛飼育與田野課程為基礎，透過修復草編牛棚、新設耕地與菜圃、建置飲水池等亮點改造成果，打造水牛共學環境，讓教學走出教室、讓孩子在日常觀察中親近土地並理解在地文化。

此外，鄰近的雙溪上林國小在校園內土地公廟增設竹藤編燈籠與造型座椅，並整理開放原本雜草叢生的生態池，增加師生與在地居民休憩場域。