水牛城大雪飛！ 美東風暴持續 I-75州際公路逾23車連環撞

不少美國人的年底假期，恐怕得在大雪中度過。冬季風暴持續影響美國東部，紐約的水牛城市中心幾乎被白雪覆蓋；底特律最繁忙的洲際公路，也因為暴風雪發生超過23輛車追撞的連環車禍。同時，正值跨年旅遊高峰，全美有數千架航班延誤或取消，估計有數千萬人的交通受影響。

美國密西根州受到暴雪影響，發生嚴重連環車禍。(示意圖／達志影像美聯社)

美國多地遭受冬季風暴侵襲，造成嚴重交通混亂和大規模停電。紐約水牛城市中心幾乎被白雪完全覆蓋，底特律繁忙的洲際公路發生了超過23輛車的連環追撞事故。正值年底假期和跨年旅遊高峰期，全美有數千架航班延誤或取消，估計有數千萬人的交通計畫受到影響。這場惡劣天氣還導致全美超過33萬用戶斷電，多州公路因暴風雪而部分封閉。

水牛城的市中心景象一片白茫茫，建築物幾乎消失在厚厚的白雪中，街道也積起了厚重的積雪。這場猛烈的冬季風暴不僅影響了紐約地區，還導致從愛荷華州到明尼蘇達州邊界的州際公路部分被迫封閉。愛荷華州在週末期間就發生了超過數十起交通事故。

愛荷華州巡邏隊表示，週日該州通報了數十起交通事故，其中包括在I-35號州際公路上發生的14輛車相撞事故。密西根州的情況同樣嚴峻。暴風雪導致3輛卡車和至少20輛汽車在底特律最繁忙的高速公路之一上相撞，現場一片混亂，道路一度被完全封閉。

這場風暴對航空交通也造成了嚴重影響。一位機場乘客表示，他原定當天早上10點出發前往波多黎各的航班先是被延到2點，後來又推遲到4點。全美預計有超過1億人參與這波年底的「民族大移動」，但數千人的航班已經延誤或取消。

其中，芝加哥國際機場因惡劣天氣狀況而暫時停飛。當局提醒所有民眾，在出發前要特別注意最新的交通訊息，以免被困在惡劣的天氣中。這場冬季風暴預計將持續影響美國東部地區，許多美國人可能不得不在大雪中度過他們的年底假期。

