水獺的冰雪摩天輪／陳慧文

陳慧文

在一個幽靜的湖邊，住着一群可愛的水獺，過著無憂無慮的日子。其中有一隻名叫小貝的水獺，有著一身閃亮的皮毛和一雙靈動的眼睛，他雖然也過得很快樂，但總覺得日子有點無聊，時常希望能發生一些神奇的事情。

每年冬天下雪之後，湖面都會結凍，小水獺們便在湖面溜冰，或在湖邊玩雪、堆雪人。有一年冬天，小貝覺得這些遊戲都玩膩了，正感到無聊時，出現了一個雪白色的精靈，笑嘻嘻地拿給他一個漂亮的寶盒，說：「我是冰雪精靈，你覺得無聊嗎？把這個打開，就會發生有趣的事喔！」

小貝很興奮地把寶盒打開，突然冒出了滔天的煙霧，不久湖邊就矗立著一座巨大的摩天輪，由閃爍的冰晶和銀白的雪花構成，每個座艙都像是一間小冰宮。小貝很高興地把它叫做「冰雪摩天輪」，他和冰雪精靈立刻坐上座位，並大聲呼喚著其他小水獺們一起來搭乘。

小水獺們紛紛搭上摩天輪，座位涼快舒適，播放著悦耳的音樂。隨著摩天輪慢慢地升空，他們由高空俯瞰湖畔自己的家園，以及森林另一頭更遠的景色，覺得心曠神怡。

突然，天空飄來了烏雲，不久，大雪紛飛，狂風大作，摩天輪搖晃不已，大家都嚇得尖叫起來，冰雪精靈則尖聲叫著：「冰雪仙子！對不起，我知錯了，以後我再也不敢了！」

在冰雪精靈再三的道歉下，風雪漸漸平息下來，大家陸續從摩天輪上走下來。一位雪白的仙子從天而降，她容貌秀麗但滿臉怒氣，責備冰雪精靈說：「你怎麼沒經過我的同意，就擅自把還在測試中的摩天輪拿出來玩呢？我剛剛只是給你們一個小小的教訓，如果真的有冰風暴或龍捲風，你們該怎麼辦呢？」

冰雪精靈被罵了，哇哇地哭了起來，小水獺們都面面相覷、不知所措，小貝沉吟了半晌，鼓起勇氣說：「偉大的冰雪仙子，請問如果我們能想出安全遊玩和管理摩天輪的方法，您是否願意讓冰雪摩天輪繼續留在這裡，讓大家可以玩呢？」

冰雪仙子嚴肅地說：「那麼我給你們一個月的時間，到時候我會再來，如果那時冰雪摩天輪沒有通過我的安全檢查，我就要把它收走。」說著，她就化作一陣旋風消失在天際。

冰雪仙子走了以後，小貝和冰雪精靈及小水獺們一起討論，集思廣益，想出了許多安全措施，如：加強地基、裝防護網、繫安全帶、注意氣象、定期維修……等，並且分工合作地加以實施。

一個月後，冰雪仙子來檢查時，覺得非常滿意，露出了難得的笑容，同意將冰雪摩天輪留在這裡，大家高興地大聲歡呼，感謝冰雪仙子送他們這份珍貴的禮物！