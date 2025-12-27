水獺阿公加分、蘇貞昌是壓力 蘇巧慧談父親政績：讓中和不再淹水

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪表示，她經營逾5年的《水獺媽媽巧巧話》，日前邀請「水獺阿公」（行政院前院長）蘇貞昌客串，對她而言是加分，但父親「蘇貞昌」這3個字則是有壓力的。對此，蘇巧慧今（27）日回應，中和鄉親有向她稱讚父親擔任台北縣長期間的治水政績，「現在輪到我們上場，期待能用自己的經驗、能力與團隊力量，讓市政一棒接一棒，新北更好更漂亮」。





今早11時55分，蘇巧慧在民進黨新北市議員彭佳芸、無黨籍市議員李翁月娥等人的陪同下，出席三重天后宮建宮70週年廟慶，並於行程中接受媒體聯訪。

蘇巧慧今早出席「三重天后宮建宮70週年廟慶」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，您前幾天接受專訪時說，「水獺阿公」是加分，但「蘇貞昌」對您而言是壓力，請問蘇前院長的標準是否拉得太高？

蘇巧慧（中）今早接受媒體聯訪。（圖／民視新聞）

對此，蘇巧慧表示，她的父親蘇貞昌擔任縣長期間，確實讓台北縣能脫胎換骨，很多人都記憶深刻，今日稍早前往中和時，當地鄉親就拉著她說，「妳的父親做得很好，讓中和不會再淹水」；三重則是讓二重疏洪道從髒亂變美麗，大家都非常有感。

蘇巧慧近期接受主持人王時齊專訪。（圖／Yahoo TV《齊有此理》節目提供）

她強調，「現在輪到我們要準備上場，我們期待用自己的經驗，用我們的能力，尤其現在最重要的是團隊的力量，像我身邊這麼多經驗非常好、也非常受到大家肯定的議員們，我們會一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好、更漂亮」。

蘇巧慧12月13日舉辦親子派對，「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌。（資料照／蘇巧慧國會辦公室提供）









