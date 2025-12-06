水產店妻嫌尪太小…他「入珠最大顆」激戰花店闆娘！自豪：女生愛不釋手

記者陳弘逸／台北報導

台北市經營活蝦料理的已婚男子，遭妻子嫌太小，竟入珠跟花藝店女老闆偷情，還自豪「我入珠，最大顆女生愛不釋手」。（示意圖／PIXABAY）

台北市經營活蝦料理的已婚男子大壯（化名），跟花藝店女老闆阿芬（化名）偷情；遭妻子小花（化名）抓包，發現雙方私下互傳私密部位自拍照，還提及「我的Ｘ頭又硬」、「我入珠，最大顆女生愛不釋手」等性愛話題，氣到正宮崩潰提告；小三阿芬則辯稱，遭大壯欺騙，是獨自扶養2個孩子的單親爸爸，即使與實際情況不符，但行為已侵害配偶權，遭法院判賠25萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）跟男子大壯（化名）於2013年1月18日結婚，2021年起丈夫經營活蝦料理，認識花藝店女老闆阿芬（化名），兩人隨後交往，發展出超友誼關係。

廣告 廣告

正宮小花還發現，丈夫大壯會私下稱呼小三阿芬「老婆、親愛的」還會互傳私密部位自拍照，還有「我的Ｘ頭又硬」、「不是吃你的Ｘ你放心」、「我這根大排長龍」、「我入珠，最大顆女生愛不釋手」等性愛話題。

小花心碎，認為雙方已長期交往及發生性關係，其中，雙方私下對話還提及，「你老婆也說你小，又不是我嫌小」、「你老婆也嫌不是我」顯見，阿芬知道大壯已婚，仍做出逾矩行為，憤而求償50萬元精神慰撫金。

阿芬主張，跟大壯交往時，對方聲稱是單親爸爸，獨自扶養2個孩子，還曾抱怨經濟重擔沉重，因此，內容是說多體諒前妻辛勞，未料，2025年對方說溜嘴，才知雙方未離婚，驚覺被欺騙，就果斷分手，因此，主觀上沒侵害配偶權故意。

綜合相關證據，法官認為，阿芬確實有逾越結交普通朋友等一般社交行為，屬不正常往來，審酌侵權手段、方式、所造成損害程度，判她應賠償25萬元精神慰撫金。

更多三立新聞網報導

國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球

老鴇用「抖音」徵小姐賣肉賺快錢！泰國女「全裸接待」見嫖客身分嚇壞

離譜！酒駕撞死人…還載女網友返回現場、停路邊「車震」荒唐男下場曝

24歲警遭撞命危…最新情況曝！動員外科菁英搶命：沒有臟器暴露、損傷

