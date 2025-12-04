水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆

社會中心／楊佩怡報導

一起因婚外情引發的侵害配偶權案件近日宣判。一名人妻（原告）控訴在新北市八里經營花藝店的老闆娘（被告），明知其丈夫為有婦之夫，仍長期交往並發生性關係，花藝店闆娘與丈夫還會頻繁傳鹹濕對話，內容包含「你一直抽蓄」、「我入X 最大顆，女生愛不釋手」等，讓妻子無法忍受憤而提告。法院審理後，認定花藝店闆娘侵害配偶權屬實，判決須賠償原告新台幣 25 萬元精神慰撫金。





水產店老闆婚內出軌花店闆娘，不僅會與對方約會，還會傳私密照給對方欣賞。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據裁判書內容指出，正宮指控自2011年丈夫經營水產店後，結識了附近的花店闆娘，兩人在2022年起發展成男女朋友關係。正宮透露兩人不僅相約見面、吃飯，丈夫的Line還稱花店闆娘是老婆，花店闆娘則會回應稱「我覺得我們也在一起一陣子了你應該要把重心放在工作上」、「你知道一聲老婆要扛一輩子的責任嗎」、「老婆會自立自強」等親暱訊息，還會傳自拍照給男方欣賞。

正宮控花店闆娘明知水產店老闆有家室，還與對方發展成情侶關係。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

不僅如此，兩人甚至還會用Line傳訊聊色，鹹濕內容包括，「不是吃你的X你放心」、「我入X最大顆，女生愛不釋手」、「現在太細，X不爽」、「你一直抽蓄」、「你嫌不夠粗」、「然後肚子再小一點」、「厶了」、「噴出來」、「跟我挖一挖一樣」等對話，水產店老闆還會傳送私密照片詢問闆娘「喜歡嗎」。

正宮曝光了丈夫與花店闆娘的鹹濕對話，包括「不是吃你的X你放心」、「我入X最大顆，女生愛不釋手」等。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

此外，正宮在查閱對話內容後，發現花店闆娘說道「你老婆也說你小，又不是我嫌小」、「你老婆也嫌不是我」，明顯知道對方有家室，因此以此為證向花店闆娘提告、求償精神慰撫金新台幣50萬元。但花店闆娘卻辯稱，她與水產店老闆因廣告合作結識，且是對方主動追求。交往後，水產店老闆坦承是單親爸爸，並欺騙她正宮只是「前妻」；在今（2025）年5月30日得知對方有婚姻關係後，便立即分手。

法院審理認為，婚姻關係中配偶互守誠實，是維持共同生活圓滿的必要條件。即使非通姦行為，只要與第三人有「逾越一般社交行為之不正常往來」，且侵害了配偶情感交往的獨占權益，即構成侵權。最終，法院衡酌花店闆娘的侵權手段、造成損害程度及兩造一切情狀，判應給付正宮新台幣25萬元的精神慰撫金，可上訴。

