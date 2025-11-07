水產運銷中心使用落差大 黃彥毓：八十一億的投資不能只是外觀漂亮

圖：水產運銷中心完工，卻出現多項缺失，市議員黃彥毓關心攤商進駐情況。（取自高市議會直播）

開八十一億改造的高雄前鎮漁港，其中的水產運銷中心於今年九月完工，卻出現多項缺失，市議員黃彥毓七日於 農林部門業務質詢質詢時，直言「實際使用落差大，八十一億的投資不能只是外觀漂亮」。對此，海洋局長石慶豐回應，安排中央直接與攤商對話，盡力做最好的調整。

黃彥毓表示，全台最大遠洋漁港，年交易量於三十萬公噸，投資金額高達八十一億，規劃結合批發、零售、加工及觀光，好不容易完工，卻有多項缺失，包括大型冷凍庫區遭移除，響魚貨保鮮、攤商反映設計與作業不符，動線與排水待改善、工程工，實際使用落差仍大。

黃彥毓指出，自己與攤商、漁業署、國土署、海洋局、經發局、漁會等單位齊聚協調，「為什麼攤商不想進駐？」因為排水不良、動線不順、屋頂漏水影響營運。

黃彥毓建議，市府應整合意見，正式回應改善方案、時程與責任單位，另未來進駐以「攤商同意」為前提，改善到符合使用需求，八十一億的投資不能只是外觀漂亮，要「實用、好用、能長久經營」。

石慶豐說明，目前攤商有兩百五十組，要將他們從外面移到建築物內，這部分跟攤商會勘十八次，已經將攤商反映的意見都整理給漁業署，正安排中央直接與攤商對話，盡力做最好的調整。