水異味 環局開罰台水50萬元

市長謝國樑及市府團隊三十日晚召開記者會，一日即對台水公司開罰。（記者張上耕攝）

記者張上耕、楊耀華∕基隆報導

基隆民生用水異味事件，市長謝國樑及市府團隊罕見在三十日晚間九點，召開跨局處應變會議與公開記者會，強調要徹查基隆河汙染源，並將依法裁罰，全力守護市民用水安全。台水公司提供基隆市民用水不符規定，情節重大，基市環保局一日依法開罰五十萬元。

基隆市近日陸續出現民生用水異味情形，市長謝國樑三十日晚上九點召開跨局處緊急應變會議，邀台灣自來水公司、環保局、工務處、警察局、教育處、消保官及七區區長，共同檢視最新檢測數據、汙染追查情形與校園防護措施。謝國樑表示，市府已啟動最高規格應變機制，要求台水公司與市府團隊全面合作，加速檢測、查源與補救，盡快排除市民疑慮，恢復正常供水品質。

謝國樑指出，自十一月二十七日事件發生後，經市府溝通要求，台水公司已停止抽取基隆河原水，改以新山水庫庫存水供應。基市環保局與基隆警方持續調閱沿線監視器並追查匯流口，目前尚未發現明確汙染來源。過去三天巡查也未再出現油汙，研判可能為間歇性排放或暗管排放，市府將持續追查並期盼有更多具公權力的單位介入調查。謝國樑強調，由於事件大規模影響市民用水，市府認定台水已違反「飲用水管理條例」，最快在十二月一日下午完成第一波裁罰。

針對外界關注的「檢測合格但仍有異味」，台水在記者會中坦承，部分物質可能呈乳化、溶解狀態，傳統快濾池無法完全去除，加上八堵抽水站油膜感測器故障、初期以人工嗅覺巡查，確實造成應變延遲。市府與消保官質疑台水設備維護與通報流程存有缺口，要求台水提出具體改善方案，包括提升取水監測敏感度、補強告警設備並提高資訊透明度。

在民生與校園防護方面，市府已完成全市七區學校的水質確認，其中受影響的二十八所學校，已全面採樣送驗，其餘供水區維持正常。

基市教育處已要求各校，加強水塔清洗與飲用水管理；因應部分地區反映用水不便，市府要求台水立即增加水車支援，台水承諾將依市府彙整的需求，即時調度，避免影響市民生活與校務運作。

謝國樑呼籲，如民眾仍感到家中用水有異味，可先依台水建議操作，先關閉抽水馬達、將水塔內舊水排空，再重新啟動抽水讓新水注入，應可有效改善；如仍有疑慮，可立即聯繫台水，由專人到場協助。強調市府會與市民站在一起，並以查源、防護、究責三管齊下，要求台水落實改善，以最嚴謹態度守住市民用水安全。

環保局長馬仲豪表示，環保局稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；另，環保局於水公司二十七日通報汙染後三十分鐘內即到場進行汙染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受汙染區域水質採樣送驗，後續將瞭解相關設備及措施是否有違反「水汙染防治措施計畫」，若有發現違反事項將依水汙染防治法規定裁罰。

由於此案可能涉及有投放妨害衛生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，市府環保局仍會同警察局、台水公司等有關單位積極追查汙染源，一旦確認為人為不法造成，將依水汙染防治法及刑法公共危險罪等函請地檢署依法追究刑責。