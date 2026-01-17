水痘感染力是流感6倍 專家建議及早補齊第2劑疫苗

秋冬時節適逢流感與腸病毒等傳染病的高峰期，校園內的群聚風險也隨之攀升。根據衛福部疾管署最新統計，水痘因具備極高的傳染性，112年全台水痘感染人次約為28,000人，而113年度累計已超過3萬人，其中又以7至12歲的國小孩童為主要感染族群。專家警示，水痘不僅會造成皮膚出疹，更可能引發肺炎或腦炎等嚴重併發症，家長應及早為孩童建立完整的免疫防線。

水痘並非感染後即終身免疫

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，臨床觀察發現許多家長存在預防迷思，認為接種過1劑疫苗或曾經感染過水痘就能終身免疫。然而水痘的傳染力極強，竟高達流感及腸病毒的6倍以上。疾管署資料指出，若在同一空間內有人罹患水痘，未具備足夠免疫力者有將近90%的機率會被二次傳染。

「即便接種過1劑疫苗，仍存在突破性感染的風險。」邱政洵強調，更重要的是水痘病毒痊癒後會終生潛伏在神經節中，一旦未來免疫力下降，潛伏的病毒就可能再度活化引發俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

高危險族群致死率最高達10%

邱政洵分享，臨床經驗指出，水痘感染的風險遠不止於皮膚不適。對於免疫力較低的孩童，水痘可能導致肺炎或腦炎等併發症，嚴重者甚至會出現呼吸衰竭需要插管治療。對於白血病孩童或新生兒等特殊患者，水痘併發症的致死率甚至高達10%。一旦孩童發生突破性感染，除了學業受阻，病毒更可能傳染給家中的照顧者，對整個家庭的工作與生活造成巨大衝擊。

邱政洵提醒，維持良好的環境衛生、勤洗手與室內空氣流通相當重要，並且建議依醫囑接種疫苗才是核心保護手段。

4到6歲補足第2劑可提升保護力至9成以上

在全球防治趨勢下，包含美國、日本、加拿大及香港等近30個國家已規範兒童須接種2劑水痘疫苗。世界衛生組織也建議各國採行2劑式常規免疫政策，以降低社區內的突破性感染率。

我國衛福部目前也與國際接軌，建議孩童應在滿1歲時接種第1劑公費疫苗，並於4到6歲時依醫囑自費補齊第2劑水痘疫苗。研究顯示完成2劑接種可將保護力提升至9成以上，有效降低感染及未來發生帶狀疱疹的機率。

建議家長主動諮詢疫苗接種狀況

台灣兒童感染症醫學會呼籲，家長應提高警覺並檢視家中孩童的疫苗接種紀錄。若孩童僅完成第1劑接種，應盡快諮詢專業醫療人員補齊第2劑，以避免水痘在校園內蔓延。接種疫苗後常見的不良反應包括注射部位皮疹、發燒或過敏反應，家長若有醫療疑問應務必洽詢專業醫師。透過完善的疫苗接種與個人衛生習慣，才能共同守護孩童的健康與學習環境。