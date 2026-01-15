水痘校園傳染風險升高

秋冬時節適逢流感、腸病毒等傳染病高峰期，校園傳染病風險亦同步攀升。其中，水痘因具高度傳染性，不僅造成校園群聚感染風險，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，成為校園內不容忽視的健康威脅。

根據衛生福利部疾病管制署《健保門診及住院就診人次統計-水痘》統計，一一二年全台水痘感染人次累計約近二萬八千人，而一一三年度最新統計，全台水痘感染人次已累計超過三萬人，其中以七至十二歲年齡層為主要感染族群。國小孩童不僅是水痘感染的高風險群，其感染人數更呈現逐年上升的趨勢，一旦爆發群聚感染，恐影響孩童的健康與學習進度。

臨床觀察顯示，社會大眾對於水痘預防仍存在一些迷思，部分家長認為「接種一劑疫苗即已足夠」，或「感染過水痘便可終身免疫，無須擔憂後續影響」。然水痘屬高傳染力疾病，其傳染力為流感及腸病毒達六倍以上。

根據衛生福利部疾病管制署的資料，若同一空間有人罹患水痘，未具足夠免疫力者有近九成機率在同一空間二次傳染。且研究顯示，即使接種過一劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險；且一旦感染水痘病毒，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發皮蛇。

台灣兒童感染症醫學會理事長暨林口長庚兒童感染科主治醫師邱政洵強調，依醫囑施打第二劑水痘疫苗，不僅降低孩童水痘群聚感染風險，更幫助孩童預防未來成人後，因曾感染水痘造成病毒潛伏，而引發皮蛇症狀風險。

研究顯示，為遠離水痘病毒的感染威脅，應維持良好環境衛生、保持雙手清潔與室內空氣流通，並且依醫囑接種第二劑水痘疫苗，有機會將水痘預防保護力提升至九成，降低感染風險及未來發生皮蛇的機率。

台灣兒童感染症醫學會呼籲，為避免水痘在校園內蔓延，進而影響學童健康與學習，家長應提高警覺，除協助孩童落實勤洗手、維持良好個人及環境衛生、保持室內空氣流通外，更應主動諮詢專業醫療人員有關孩童疫苗接種狀況，確認家中孩童是否已完成兩劑水痘疫苗接種，共同守護孩童的健康與學習環境。