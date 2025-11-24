「水的牽絆」跨越百年 台日防災教育合作邁向新階段

屏東中正扶輪社與袋井扶輪社近年交流密切，跨地域合作精神，使兩地能持續進行民間交流。（楊永年提供）

記者趙家麟／綜合報導

屏東中正扶輪社與日本靜岡袋井扶輪社，十一月十九日共同促成一場別具歷史意義的交流行程。屏東 20 位鄉親代表偕同發現「伏流水」並推動二峰圳、力里圳研究的屏科大名譽教授丁澈士，以及正在日本推動台日防災教育合作的成功大學政治系教授楊永年，拜訪袋井市大場規之市長，延續台日跨越百年的「水的牽絆」。

屏東來義鄉二峰圳與春日鄉力里圳，係日治時期的日籍木土技師鳥居信平百年水利工程重要遺產。此次交流活動，除了與會外，鳥居信平之孫，東京大學名譽教授鳥居徹也親自出席，與屏東與袋井雙方共同見證這段跨越世代的歷史相會。

屏東中正扶輪社與日本靜岡袋井扶輪社相見歡。(楊永年提供）

日本土木技師鳥居信平於1923 年完成二峰圳、1925 年於春日鄉完成力里圳，是屏東最早完工的現代水利工程。至今已逾百年，仍穩定供應農業灌溉、民生用水與地下水補注，被視為台灣近代水資源管理的基礎工程。

2023 年的百年大旱中，屏東仍未面臨缺水危機，「伏流水」的運用以及早期水圳的穩固基礎功不可沒。在台灣水利史上，鳥居信平的貢獻不下於八田與一。其工程技術與理念至今仍深刻影響屏東，並成為今日台日交流的重要基石。

袋井市長大場規之（右立者）致詞表示，將提供必要的行政協助，推動袋井與屏東在防災教育上的交流合作。（楊永年提供）

台灣屏東與日本袋井官方、鳥居家族，仍熱烈交流往來。袋井市長大場規之在此次交流活動的歡迎致詞時表示，「袋井市願意承諾，將提供必要的行政協助，推動袋井與屏東在防災教育上的交流合作。」

市長進一步說明，屏東與袋井在水資源管理、地震防災、農村發展與地方創生上具有高度共通性，希望透過制度化的互訪、研習與教育合作，使兩地的韌性治理更為扎根。

楊永年表示，屏東中正扶輪社與袋井扶輪社近年交流密切，跨地域合作精神，使兩地能持續進行民間交流、維持穩定互動平台、促成教育與專業合作、彌補官方因首長更替帶來的交流的不確定性。

百年水利工作連結「水的牽絆」穿越世代與國界，深化台日情誼。（楊永年提供）

特別值得一提的是，因為二峰圳與力里圳，讓台日人士充滿連結的熱情，屏東縣與袋井市的官方與民間，共同見證並認同鳥居信平的歷史貢獻，這在台日地方外交中極為罕見且重要，可說是目前發展台日（防災教育）合作條件最佳的表徵。

楊永年指出，交流期間，雙方提出未來合作方向：包括，持續二峰圳／力里圳百年工程遺產保存、台日防災教育交流（中小學、大學、社區）之合作機制、兩地扶輪社年度互訪與青年交流、共同推動地方創生與文化記憶保存、建立台日地方層級的防災行政協作模式。

鳥居信平以工程技術為屏東奠基百年水利；百年後，他的孫子鳥居徹、屏東代表與袋井市官方再次因水而相會。「水的牽絆」穿越世代與國界，不僅深化台日情誼，也為未來在水利、防災、教育、文化與地方創生等領域開啟台日新合作的可能性。