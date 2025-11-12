水稻收割期遇鳳凰 關山部分稻作已零星倒伏

受鳳凰颱風影響，關山鎮稻田傳出零星倒伏災情。（蕭嘉蕙攝）

台東縣關山鎮正值水稻收割期，受鳳凰颱風影響，部分稻作出現零星倒伏，稻農憂心，若入夜後風雨再增強，恐造成大面積傾倒。鎮長彭成豐指出，鎮內尚有約1000公頃稻田尚未收割，預估風災後約有100公頃恐受損，盼中央若啟動救助機制，能從優從速辦理，體恤農民。

羅姓農民今日一早冒雨巡田，雖有部分稻穗被風吹倒，但「目前還可以」。他說，最怕的是今晚風雨狀況，稻子怕風吹，倒伏後機械無法收割，幾天內就會就會發芽，「收成大減，白忙一場」。

彭成豐指出，過去天災勘查程序繁複、費時費力，以公所人力至少需1周才能完成，因此曾發生「穗上發芽」的情況。他呼籲，此次若達救助標準，盼中央從速從簡核定，「農民真的沒辦法停手腳配合勘災。」

