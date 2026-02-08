水管挖破！新莊自來水爆出淹沒路面 侯友宜說話了

新北市長侯友宜也前往了解，表示會盡全力恢復。新北市府提供



新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，沒想到，今天（2／8）上午進行開挖地基時，不慎挖斷自來水主幹管，導致大量的自來水瞬間湧出，立刻淹沒新北大道與五工路口路面造成嚴重積水，新莊警方立刻到場，除了通報自來水公司搶修，也疏導車流進行交管。新北市長侯友宜表示，全力搶修下，預計明天上午就能恢復供水。

新北市長侯友宜也到現場視察，侯友宜表示已經指示分局、交通單位全力備戰。從現在開始到明天所有的復工完畢，所有的警力都會在現場，並且隨時告知民眾路況。預計如果順利的話，希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成。這個管線有供水到五股產業園區以及部分住戶，希望能夠在明天早上順利的入供水，影響範圍就會很小，我們盡全力搶修。

新北新莊2/8水管遭挖破，導致路面積水。翻攝畫面

新莊分局指出，今天上午11時許接獲通報，養工單位在新北大道與五工路口開挖天橋地基施工時，疑似不慎挖斷自來水主要幹管，導致自來水外洩、水管破裂，造成路面嚴重積水，影響周邊交通安全。

警方獲報後，迅速到場進行交通管制，並通知自來水公司到場關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，後續將持續配合相關單位確保用路人安全。

