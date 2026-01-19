水管爆管停水 藍:童子瑋錯置責任

麥金路自來水管線破裂造成約二點六萬戶停水，國民黨市黨部抨擊議長童子瑋將責任指向市府，護航中央、錯置責任。（國民黨市黨部提供）

記者楊耀華∕基隆報導

安樂區麥金路自來水管線破裂造成約二點六萬戶停水，議長童子瑋不僅未對台水究責，反而急於將責任指向市府。國民黨市黨部十九日指出，此次事件責任歸屬明確為台水一區處，童子瑋明顯護航中央、錯置責任。

國民黨市黨部發言人林祐德表示，停水發生當下，市府第一時間啟動應變，市長謝國樑接獲資訊後即透過社群平台發布訊息，主動提醒市民因應，隔日更兩度率領市府團隊前往現場掌握搶修進度；同時，多位不分黨派的議員也積極協調民生用水、要求台水說明停水範圍與復水時程，並即時向市民傳遞資訊。反觀童子瑋卻完全神隱，未見任何實質作為。

廣告 廣告

林祐德說，停水期間童子瑋不但隻字未提，更堅持站路口拜票、宣傳個人新的競選網站，直到事件結束後才出面高喊「要加強監督機制」。這種事後補一句的「馬後炮」完全無助解決問題。

副發言人張家馨指出，這次搶修因為台水一區處未完成整備作業，且未依承諾事前揭露停水範圍與配套措施突然停水施工，造成市民返家後才發現無水可用；復水初、中期台水亦未即時回覆供水狀況，導致基層與里長難以對居民說明。

張家馨強調，從過去的油汙染事件到這次爆管停水，台水施工與復水時程一延再延，顯示中央單位長期管理失靈。童子瑋卻選擇對中央噤聲、對市府開砲，明顯是不敢、也不願意苛責中央，只能急著護航、轉移責任。市民要的是敢向中央究責、真正解決問題的治理者，而不是只顧選情計算、護航失職單位的政治操作。