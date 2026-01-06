水管爆裂拒修居民受苦 議員指責中央新法令使國土署和自來水公司對槓





元旦開始大里區瑞城里中興路一段2巷發生自來水管線漏水狀況，現場已長時間積水，不僅嚴重影響通行安全，也造成住戶不便，更是浪費公共水資源，影響實在非常大。

瑞城里長蔡承翰和許多里民向市議員林碧秀反映，林議員馬上要求自來水公司搶修，可是自來水公司答覆，因國土署相關規定，自元旦起修水管挖出廢土，要先運到合法土置場堆放，不能暫時放路旁，等修好再把土方運回填補，除找不到廢土場，來回運輸費用大等問題，導致自來水公司，仍無法派工修復，只能眼睜睜看著漏水持續發生。

市議員林碧秀說，這種中央兩單位步調不同的情形，已經不是「小問題」，而是制度凌駕民生、讓基層承受後果。水還在漏、路面持續積水，里民必須冒著滑倒、受傷的風險通行，萬一真的發生意外，責任誰來負？這樣拖延，真的說不過去。

林碧秀議員和里長蔡承翰均強調，國土署立意好，但不切實際，讓地方居民受苦，已正式向立法委員反映，並請民意代表持續督促相關單位，務必儘速協調處理，不能再讓民眾繼續受影響。民生問題不能等，浪費水資源不可忽視。













