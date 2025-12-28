水管被震壞！地震後爬梯檢查漏水 德音國小工友摔落撞頭亡

記者楊忠翰／新北報導

新北市德音國小林姓工友在地震後檢查漏水，卻不慎從A字梯摔落死亡。（圖／翻攝畫面）

新北市五股區德音國小林姓工友，27日深夜11時10分前往學校廁所，架起A字梯檢查因地震損壞的水管，疑似不慎從梯子上跌落，撞擊到後腦勺昏迷；28日凌晨2時45分，警員陪同總務主任尋找水源開關，赫然發現林男倒臥在地，隨即通報救護車到場，並將林男送往部立台北醫院救治，但醫師認為他到院前已死亡，警方隨即封鎖現場進行採證，同時報請檢方相驗釐清死因。

蘆洲分局表示，今天凌晨1時許，勤務中心接獲報案，指出地震發生後德音國小大門管線漏水，警員到場後聯繫校方警衛，一同進入校園找尋水源開關；凌晨2時45分，該校總務主任進入4樓廁所，驚見林姓工友（62歲）倒臥在地，旁邊擺放1個鋁梯，隨即通知消防人員現場急救，並將林男送往新莊部立台北醫院救治，凌晨2時56分，醫師宣布林男到院前已死亡，鑑識小組立刻前往學校採證。

警方初步了解，林男平時住在德音國小1樓宿舍，根據監視器畫面顯示，昨天深夜11時10分，因地震造成水管裂開漏水，林男先從地下室拿取鋁梯，再到4樓廁所查看水管損壞情形；林男疑似為了關掉水閥，爬梯時不慎跌落在地，撞擊後腦勺後昏迷死亡，警方已通知林男兄弟製作筆錄，並報請新北地檢署相驗釐清死因。

