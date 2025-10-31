水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。
敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅在衛教專欄中表示，許多人誤以為水腫是因為喝太多水，進而認為可透過服用利尿劑來排出體內多餘水分。他指出，坊間部分減肥藥中就含有利尿劑成分，但這種做法對健康相當不利。
事實上，水腫的真正原因是循環與代謝功能較差，背後可能隱藏多種因素，包括脂肪過多、缺乏運動習慣、飲食中鈉含量過高，甚至服用特定藥物、甲狀腺疾病或腎臟問題，都可能導致水腫現象。
針對如何改善水腫問題，陳榮堅醫師建議，無論是「脂肪型肥胖」或「水腫型肥胖」，改善循環都是關鍵。他強調，提升循環不需要進行高強度訓練，只要在日常活動中能微微出汗即可產生效果，例如將搭電梯改為走樓梯，或是久坐工作時定時起身活動筋骨。
提升新陳代謝的最佳方式是增加肌肉量。陳榮堅推薦進行棒式、深蹲、伏地挺身、舉啞鈴等阻抗運動，並建議每天堅持做3到5下，比一週只做一次20下更有效。
陳榮堅強調，運動應以規律性、避免受傷及持之以恆為原則。若肌肉量不足，可能連基本活動都會感到困難，導致新陳代謝更加惡化。除了運動外，良好的飲食、充足的睡眠及適當減少壓力也同樣重要。
陳榮堅指出，水腫者的脂肪通常含有較多水分，皮膚不像一般肥胖者那樣緊實，會有較為鬆軟的觸感。一旦水腫問題獲得改善，體型通常會有明顯變化。
陳榮堅也分享了三種檢測水腫的簡易方法：一是用手按壓皮膚後觀察回彈情況，回彈時間越長，水腫情況可能越嚴重；二是觀察早晚體型差異，容易水腫的人在晚上通常會出現腿部浮腫；三是利用體脂計等設備測量身體組成成分。
