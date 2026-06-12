水舞嘉年華熱鬧登場 松山分局提醒用路人提前改道避開管制路段

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026台北水舞嘉年華」於115年6月13日至27日在彩虹橋及錫口碼頭舉行，為維護活動周邊交通秩序及參與民眾安全，松山分局將於活動開幕日及閉幕日，實施交通管制，部分路段將禁止車輛通行（視現場人潮狀況彈性開放），管制路段及時間如下：

一、管制路段：松河街（塔悠路至中坡北路間路段）及舊八德路四段。

二、管制時間：115年6月13日（星期六）及6月27日（星期六），兩日均自17時至22時實施交通管制。

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松山分局提醒用路人，活動期間請提前規劃行車路線，避開交通管制路段。另因活動會場鄰近饒河街觀光夜市，預期將湧入大量人、車潮，周邊道路較為狹窄，停車空間亦有限，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往，以節省交通時間，避免因車流壅塞影響行程。

另請民眾隨時留意警察廣播電臺路況播報及相關交通資訊，並配合現場執勤員警及義交人員指揮疏導，共同維護活動期間交通安全與順暢。