水蒸氣消融術不影響性功能 攝護腺手術15分鐘搞定

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：成大醫院泌尿部謝宜珈醫師／成大醫院提供

良性攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題。隨著年齡增加，攝護腺體積會逐漸變大，壓迫尿道導致排尿困難、頻尿、夜尿及膀胱排空不全等症狀。成大醫院泌尿部謝宜珈醫師指出，輕度或中度攝護腺肥大可採取藥物治療，但若效果不佳，則需考慮手術介入。傳統手術如經尿道攝護腺刮除術或雷射手術，雖能改善症狀，但可能伴隨術中出血、術後短期膀胱刺激性症狀、逆行性射精及性功能影響等副作用。

微創、安全的新選擇

謝宜珈醫師表示，「水蒸氣消融術」是一種近年發展的微創攝護腺治療技術，利用內視鏡將水蒸氣經尿道注入攝護腺，數秒即可完成一次注射，通常僅需注射4~6針。水蒸氣能使增生的攝護腺細胞壞死並自然吸收，達到縮小體積、改善排尿的效果。

手術後因局部腫脹，患者需留置導尿管約一週，待腫脹緩解後移除。與傳統手術不同的是，水蒸氣消融術並未直接刮除或汽化組織，因此症狀改善通常於術後1~4週內逐步顯現。

攝護腺水蒸氣消融術優點

1. 手術及麻醉時間短、出血少：約10-15分鐘可完成，可在靜脈鎮靜或局部麻醉下執行。

2. 無需住院：術後當天即可返家，迅速回歸日常生活。

3. 性功能保留佳：大幅降低勃起障礙與逆行性射精的風險。

4. 效果穩定持久：4年追蹤的再治療率僅約4.0%~4.4%。

適合族群

1. 攝護腺體積約30～80 cc的患者。

2. 重視性功能保留者。

3. 不適合長時間麻醉或傳統手術的多重慢性病患者。

臨床追蹤結果顯示，水蒸氣消融術能帶來顯著且持久的症狀改善。治療後4年，病患的國際前列腺症狀指數(IPSS)下降48%，生活品質提升48%，最大尿流速(Qmax)改善51%，餘尿量(PVR)降低48%，國際性功能指標(IIEF)則無明顯變化，逆行性射精的副作用僅約2%。這些數據顯示，水蒸氣消融術在改善排尿功能的同時，仍能兼顧性功能與生活品質。

謝宜珈醫師強調，水蒸氣消融術兼具微創、安全與恢復期短等優勢，透過15分鐘的門診手術，能有效改善排尿不順與頻尿等困擾，讓患者重拾順暢與自信的生活。謝醫師也提醒，男性若出現排尿遲緩、夜尿頻繁或無法排空膀胱等症狀，應及早就醫檢查與治療，別讓攝護腺問題影響日常與健康。