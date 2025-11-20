「水裏去 水里來 再憶繁華小台北」 檔案月特展啟航

水里地政事務所以「水裏去 水里來 再憶繁華小台北」為主題，特別策劃以地籍資料、地籍圖與地理位置為主軸的特展。（縣府提供）





南投縣水里鄉，山明水秀、鐵道縱橫，素有「小台北」之稱。昔日因集集支線的繁盛與木業、水利工程的興起而熱鬧非凡，街區商號林立、人聲鼎沸，見證地方經濟與人文的輝煌歲月。

今年檔案月，水里地政事務所以「水裏去 水里來 再憶繁華小台北」為主題，特別策劃以地籍資料、地籍圖與地理位置為主軸的特展，帶領民眾穿越時光，從檔案圖籍中尋回水里鄉的歷史脈絡與人文風華。

展覽以水里永豐宮、車埕老街、水里火車站、鉅工發電廠、賴家古厝、水里地政事務所等在地景點為線索，結合珍貴的土地登記資料與地籍圖，分為「細說故里」、「簿簿相承」、「循圖覓跡」、「雲圖覓古」等主題單元，呈現地方產業發展與聚落變遷的故事。

透過檔案的保存與再現，讓大家看見土地如何記錄人們的生活軌跡，體會每一筆地籍線條背後，皆是一段真實而動人的人文記憶。

誠摯邀請您走進展場，讓檔案說話，一同重溫水里鄉的繁華歲月；從「水裏去」的歷史足跡，到「水里來」的未來願景，感受地方文化的延續與再生。

