水試所培育深海魚種 赤石斑稀有價值受關注

（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣沿近海漁獲量出現衰退，農業部水產試驗所已成功培育多個深海魚種，可人工養殖，目前正嘗試的魚種中，赤石斑很稀有，預估培育成功後，比屬高價位的龍膽石斑價值更高。

水試所今天在屏東縣東港大鵬灣舉辦「海洋資源復育宣導活動」，將具高經濟價值的赤鯥及草蝦苗放流至大鵬灣海域，以實際行動守護海洋。

漁業署統計，10多年來，台灣沿近海漁獲量衰退，其中近海漁獲從民國100年16萬3568公噸，降為113年14萬7298公噸，沿海漁獲從100年2萬8106公噸，降為113年2萬6369公噸，推測可能與過度捕撈、氣候變遷導致海水溫度上升、沿海開發或水污染有關。

水試所因應漁業資源匱乏趨勢及提升台灣養殖產業競爭力，擬定數種沿近海重要物種進行人工繁殖技術研究，多個深海高經濟價值魚種已可成功人工養殖，今天放流的赤鯥就是去年的成果。

除了赤鯥，水試所2022年至2024年還陸續完成黑䱛（黑喉）、康氏馬加鰆（土魠）、鱰魚（鬼頭刀）繁殖技術開發，今年新突破發表的是赤鯮。

水試所說，新列入研發人工培育的深海魚種，還有紅目連、赤石斑，其中赤石斑數量原本就不多，若能人工培育成功，會比目前已可人工養殖並屬高單價的龍膽石斑價值更高。

水試所說，黑喉已技術移轉，其他仍在技術移轉前的評估階段。（編輯：李亨山）1141209