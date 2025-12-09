水試所大鵬灣放流 護漁業資源

水產試驗所與鵬管處9日在大鵬灣海域放流200尾赤鯥魚苗與1萬尾草蝦苗。（羅琦文攝）

農業部水產試驗所與大鵬灣國家風景管理處合作，9日上午在東港大鵬灣海域放流200尾赤鯥（紅喉）魚苗與1萬尾草蝦苗。水試所長張錦宜表示，台灣在1980年代的草蝦王國美名，就是從東港為起源地，希望藉由海洋資源復育，能回復到在海灣就可以捕撈到野生草蝦的榮景。

昨日放流船先在大鵬灣內的淺水域，以水滑梯放流1萬尾草蝦苗，再航行通過跨海大橋之後，在出海口放流200尾赤鯥魚苗。張錦宜指出，放流需適地、適種、適法，因魚、蝦苗是人工繁殖，需有適當的緩衝環境。

張錦宜表示，草蝦是台灣重要的原生經濟蝦種，因生長快、個體大、飼料成本低等優勢，曾是養殖業者的首選。過去因疾病問題及白蝦引進台灣後，現在草蝦養殖產業較為限縮，大鵬灣在1980年代是很重要的草蝦棲地，水試所今年成功興建東港蝦藻類種原庫，培育出無特定病原草蝦苗，在大鵬灣內域放流1萬尾蝦苗，期能有效補充天然資源量。

另外放流的紅喉屬高經濟價值魚類，野生捕獲量稀少且價格居高不下。紅喉的生長環境約在海深200至400公尺，大鵬灣外面有一條深約300公尺的東港溝，而水試所人工培育的紅喉魚苗，難以驟然在自然環境深度生存，因此將其放流在出海口，讓牠們適應環境後，會自然找到適合生活的深水域。

鵬管處長王玟傑表示，大鵬灣擁有全台唯一單口囊狀潟湖，結合人工溼地、紅樹林與在地文化，是南台灣重要的環境教育及生態旅遊場域。大鵬灣除了發展觀光，漁業也非常盛行，鵬管處與水試所今年簽署合作意向書，有著緊密合作，希望能促進觀光、產業、水產養殖各方面能量，成為大鵬灣最棒的資源。