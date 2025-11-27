水試所烏魚系群快速檢測試紙 強化產業韌性

記者古可絜／綜合報導

農業部水產試驗所運用分子生物鑑定技術，成功開發出烏魚系群快速檢測試紙，可協助業者迅速判別魚苗來源，篩選適合當地養殖的系群；此成果有助強化臺灣烏魚養殖產業的基盤韌性，降低氣候變遷對漁業生產的衝擊，並推動產業穩定發展。

水試所表示，烏魚因其珍貴的烏魚子素有「烏金」美譽，是臺灣沿近海漁業與養殖業的重要經濟魚種，臺灣鄰近西北太平洋海域的烏魚可分為溫帶型、黑潮型與熱帶型3大系群，分布於不同水溫帶。由於目前養殖用烏魚苗主要仰賴野生撈捕，如何精準鑑別魚苗系群、選擇適合臺灣環境的族群，成為確保養殖產業在氣候變遷下維持永續發展的關鍵。

廣告 廣告

水試所研究團隊指出，過去研究已顯示不同系群雌魚的生殖特性差異明顯，直接影響烏魚子的產值潛力。溫帶型雌魚經3年養殖後，性腺指數偏低、卵巢未見發育；黑潮型雌魚則具有較高性腺指數與發育中卵巢，具生產烏魚子的經濟價值，其中表現最佳者為熱帶型雌魚，體重與卵巢重量均顯著高於黑潮型雌魚，顯示具生產體型更大、品質更優烏魚子的潛力。

水試所進一步指出，此次開發的烏魚系群鑑定快速檢測試紙，能在短時間內判定烏魚苗與親魚的系群來源，為人工繁殖與種苗選育提供科學依據，未來將持續優化檢測技術，協助養殖業者建立更具氣候韌性與永續競爭力的烏魚產業。

烏魚系群快速檢測試紙，可協助業者迅速判別魚苗來源，篩選適合當地養殖的系群。（水試所提供）

臺灣鄰近西北太平洋海域的烏魚可分為溫帶型、黑潮型與熱帶型3大系群，分布於不同水溫帶。（水試所提供）