水豚君偶裝見面會啟動 新店碧潭推假日限定造型雞蛋糕

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」，進駐新北市新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點。新北市政府觀光旅遊局表示，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動，展期至12月28日，也已公布重量級的水豚君偶裝見面會時程，同時揭露假日限定的超萌造型甜點，預計將引爆新一波的粉絲朝聖熱潮。

觀光旅遊局表示，來到碧潭除了欣賞水上12米水豚君等地景裝置之餘，展覽周邊也推出假日限定、數量有限的超人氣美食「水豚君造型雞蛋糕」。將水豚君及他的好朋友們，慵懶又圓潤的招牌外型完美還原，萌度破表，迅速成為社群媒體上的必備打卡畫面，是粉絲到訪碧潭不可錯過的療癒系甜點。

觀光旅遊局表示，為滿足廣大粉絲近距離互動的願望，水豚君偶裝見面會，將於12月週末正式啟動。同時，也攜手碧潭餐飲遊憩區的指定店家，推出滿額贈禮活動。活動期間由11月1日至12月28日，只要於碧潭餐飲遊憩區指定店家，單筆消費滿300元，即可獲得水豚君限量周邊好禮。

自12月起連續3週假日，單筆消費滿300元的民眾，更加碼贈送「水豚君優先合影券」，能優先與偶像近距離接觸。水豚君人偶，將於12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日等，連續3週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。持有「優先合影券」的民眾，可享優先合影權利。消費滿額周邊好禮以及優先合影券，數量有限，兌完為止。

觀光旅遊局表示，碧潭地景裝置展，還特別加碼推出「新北幣」抽獎活動。12月1日至12月21日期間，在新北旅客臉書粉絲團，找尋新北幣抽獎活動貼文，按讚貼文，並於貼文下方留言標註2位好友以及加註標籤「#呆在碧潭の水豚君」後，即可參加抽獎。活動最大獎為1萬元新北幣，趕快邀請親朋好友一起「呆」在碧潭與水豚君共享療癒時光。

照片來源：新北市府提供

