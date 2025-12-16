水豚君呆在碧潭倒數中 把握週末最終見面會

（中央社記者王鴻國新北16日電）新店碧潭「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，將於12月28日劃下句點。新北市觀光旅遊局提醒把握機會來享受最後療癒時光，尤其是20日、21日是最終週末水豚君人偶見面會。

觀旅局今天發布新聞稿指出，碧潭「呆在碧潭の水豚君」展期將於12月28日劃下句點，日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」的粉絲們，務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨欣賞12公尺高的水豚君超療癒身影。

觀旅局表示，除了潭面上最吸睛的水豚君大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，吊橋下方更設置迎賓拍照牆，讓旅客能一來就收集滿滿萌感。

觀旅局表示，大小朋友最期待的「水豚君人偶見面會」也邁入最終週末，將於12月20日、21日溫暖登場。見面會每天有4場，分別是當天下午1時、1時45分、2時45分、3時30分，每場30分鐘，讓粉絲們能近距離感受水豚君的呆萌魅力。（編輯：林恕暉）1141216