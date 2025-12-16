水豚君展期倒數！快來新店碧潭療癒拍照

水豚君人偶見面會邁入最終週十二月廿日、十二月廿一日溫暖登場。（圖：新北觀旅局提供）

新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動十二月廿八日劃下句點，可以看到日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」高逾十二公尺的療癒身影，還有駱馬君、水豚仔、懷特小姐、熱血君、暴走君及陽光君也在東岸廣場，與山光水色交織成浪漫冬日風景。

本週「水豚君人偶見面會」邁入最終週，將於十二月廿日、廿一日，每日四場，分別於十三時、十三時四十五分、十四時四十五分及十五時三十分舉行，每場卅分鐘。當日於指定店家單筆消費滿三百元，即可獲限量周邊兌換券，包含筆記本、徽章、吊飾、湯匙及明信片等好禮，享「優先合影券」免排隊直通拍照。

週末限定「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」也很吸睛，快閃店提供官方授權周邊，適合收藏或交換禮物；雞蛋糕每日限量約二百份，圓滾外型與香甜口感深受遊客喜愛，另有「新北幣」抽獎，即日起至十二月廿一日，只要於「新北旅客」臉書指定貼文按讚並留言標註二位好友，加上#呆在碧潭の水豚君，即可抽獎，最高獎項一萬元新北幣。新北觀旅局提醒參加者須先下載並註冊「新北行動支付APP」方能領獎。同時推出耶誕互動抽獎，有機會把超萌娃娃帶回家。

裝置每日十七時至廿二時點燈，展期至十二月廿八日，歡迎把握最後時光，拍照、吃甜點、逛快閃店、參加抽獎。更多資訊請關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲團。