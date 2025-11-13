水豚君「跳100公分高」柵欄躲風雨？ 20小時後回家

水豚君跳過100公分高的柵欄逃離。（圖／翻攝自亮山川臉書）





10號颱風當天晚上，新北有牧場的水豚君，自己跳過100公分高的柵欄逃離，嚇壞飼主，好在20多小時後，水豚君自己跑回家。

飼主：「如果不是監視器拍到，我們完全無法想像水豚可以跳走。」

黑夜時刻，好大一隻水豚君奮力一跳，越過100公分高的柵欄逃離，隔天飼主上班發現，那ㄝ安捏？怎麼少了一隻，第一時間以為是牧場供工作人員疏失。但一調監視器才發現，原來是水豚君自己跳出柵欄，就在流浪20多個小時後，驚喜的自己回家了。

飼主：「發現外面風大雨大，不管在哪裡，都沒有像家一樣，這樣的溫暖，所以就自己跑回來囉。」

飼主驚呼，以為水豚是個游泳高手，沒想到跳高能力也令人驚奇，飼主也在考慮未來，是否要「加高圍欄高度」，避免相同情況再發生。

