水豚媽帶娃過河卻漏一隻！小水豚「怒坐原地生悶氣」 網笑翻：不好哄啊

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

動物們的行為常常讓人出乎意料，就連平時總是很淡定的水豚鬧起脾氣也是固執到不行。近日，有網友分享了一則影片，只見水豚媽媽正在帶著孩子們游泳過河，卻不小心把一隻水豚寶寶遺留在岸邊，讓一旁目睹一切的民眾著急地把牠喊回來。

一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，水豚媽媽正帶著三隻小水豚慢慢渡河，然而鏡頭一轉，岸邊竟然還有一隻小水豚被遺忘在原地。牠呆呆看著媽媽與兄弟姊妹游遠，模樣相當無助。拍攝者見狀忍不住提醒水豚媽媽，而水豚媽媽聽到後也立刻急轉彎折返找孩子。

廣告 廣告

然而，當水豚媽媽游回岸邊後，被留下的小水豚卻突然「鬧彆扭」，乾脆屁股一坐、扭頭不理人，彷彿在用行動表示不滿：「你們都不要我了！」，讓水中的媽媽也相當無奈，一家子就這樣大眼瞪小眼，在岸邊僵持不下，可愛的互動讓網友們看了也笑翻。

可愛的影片吸引許多網友點閱，上傳至今已累積超過24萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「女朋友生悶氣的即視感」、「把孩子氣的脖子一扭，不好哄啊」、「氣起來一抖一抖的」、「弱小可憐又無助」、「果然是親生的」、「豚嗎：你走不走，小豚：哼」、「你倒是踹一腳，幫幫忙呀」、「這小表情太可愛啦」。

更多FTNN新聞網報導

獅子媽媽「失手推孩下水」超慌張！伸爪狂撈網笑：第一次當媽沒經驗

貓媽媽親自示範埋貓砂！兩小貓全程緊盯「專心上課」 網笑：360度全方位教學

母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子

