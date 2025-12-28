水豚遇強震超淡定！園方：有跑起來...但不多 網友笑「像極了台灣人」

宜蘭外海昨（27）晚發生強震，動物們當下反應成為網路焦點，像是斑比山丘的水豚在地震時只短暫移動幾秒，隨即定住不動，表現超淡定，園方笑說「水豚們有跑起來，但不多」。而蘭陽動植物王國裡的袋鼠在地震來時立刻彈起，袋鼠寶寶也趕快爬回媽媽身邊。不過狐獴表現堪稱教科書級別，就地找掩護，接著鑽進洞內避難。

玩一二三木頭人？ 水豚小跑後秒恢復悠哉樣

地牛翻身，水豚的家瞬間劇烈搖晃，無論是在睡覺還是吃草，全都立刻起身跑起來，不過僅過幾秒鐘，家都還在晃，水豚就已停下來不跑了，像是在玩一二三木頭人，環顧四周後又恢復原本的悠哉模樣。

廣告 廣告

昨日深夜宜蘭外海發生強震，宜蘭熱門觀光農場斑比山丘的保母嚇壞，趕緊打開監視器查看園區動物安全，結果看到水豚全程超淡定，笑說「水豚們有跑起來，但不多」。而影片上傳網路後，網友笑稱這水豚遇到地震的反應像極台灣人。

袋鼠遇強震秒彈起狂逃 狐獴找掩護後排隊鑽進洞

另外蘭陽動植物王國也紀錄到好幾隻袋鼠倒在地上呼呼大睡，下一秒地震來襲，袋鼠像被電到一般瞬間彈起狂逃，還有袋鼠寶寶第一時間爬回媽媽身邊。而袋鼠雖然被嚇到彈起，但隨後就在園區裡走動，沒有驚嚇過度亂竄。

袋鼠遇強震秒彈起狂逃。圖／台視新聞

不過狐獴就是教科書級別的反應，地震瞬間保暖燈搖晃，11隻狐獴立刻啟動避難流程，就地找掩護，一隻接著一隻鑽進洞裡，整齊的像在排隊，堪稱是所有動物裡做好最標準的地震避難流程。所幸這起地震中都沒有動物受傷，而不同種類的動物面對地震的反差萌模樣，也成為震後網友的討論焦點。

狐獴立刻就地找掩護，接著一隻隻鑽進洞裡。圖／台視新聞

宜蘭／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

7.0強震全台有感！睡夢中驚醒別衝下樓 消防署曝地震保命5招

地震狂搖！2寶爸先找妻、留兒在客廳 網：老婆是真愛、小孩是意外

強震為何北部高樓晃更明顯？專家談長週期地震運動：盼正視相關問題